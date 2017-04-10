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PT500
Вибровыключатель механический
TM016
Вибродатчик скорости/ускорения
TМ0782А
Пьезоэлектрический датчик ускорения

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Стационарная система вибромониторинга
Системы вибродиагностики ВСЕГО от 199 000 рублей
Базовая комплектация:
Диагностический контроллер - 1 шт.
Датчик вибрации - 4 шт.
Программа диагностики оборудования
Монтажный комплект - 1 шт.

Продукция

Вибродиагностика, контроль вибрации. Балансировка

Диагностика электродвигателей по электрическим параметрам

Продукция ProvibTech

Датчик виброскорости ТМ0793V
Датчик ускорения с боковым выходом ТМ0786А
Датчик ускорения с интегрированным кабелем ТМ0783А
Датчик ускорения ТМ0782А
Системы датчиков виброперемещения 8 мм- ТМ0180 и 5мм -ТМ0105
Система датчиков виброперемещения 25 мм и ТМ0120
Система датчика виброперемещения 11 мм с контроллером ТМ0110
Низкочастотный датчик виброскорости/виброперемещения ТМ079VD-V/-H (вертикального/горизонтального крепления)
Система вибромониторинга РТ2060
РТ580 Цифровой вибровыключатель
РТ500 Электронно-механический вибровыключатель
VS102 Электронный вибровыключатель
Датчик вибрации TМ016
Контроллер TR4102 для измерения осевой вибрации
КонтроллерTR4101 для измерения радиальной вибрации вала
Трехпроводный контроллер TR3102 для измерения осевой вибрации
Трехпроводный контроллер вибрации TR3101 для датчиков виброперемещения
Контроллер вибрации TR1101
Программа диагностики состояния оборудования PCM370
Программа диагностики оборудования PCM360
Контроллер вибрации DTM20
Контроллер для датчиков виброперемещения DTM10
DM200 Двухканальный вибромонитор

Применение ProvibTech (PVTVM)

Вибромониторинг и виброзащита гидротурбины Чиркейской ГЭС на основе системы РТ2060 и РСМ360
Вибромониторинг паровой турбины мощностью 200 МВт тепловой электростанции
Вибромониторинг котлового насоса на основе системы DTM10 /РСМ360/370
Вибромониторинг компрессорной установки на основе системы DTM10 /РСМ360
Вибромониторинг вентилятора на основе оборудования DTM20/ТМ079VD/РСМ370
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Решения для отраслей

Металлургия
Горное дело
Энергетика
Трубопроводный транспорт нефти и газа
Целлюлозно-бумажная промышленность
Метрополитен
Нефтепереработка и нефтехимия
Коммунальное хозяйство

О нас

ООО «Компания МС Диагностика» предлагает современный комплекс мониторинга, диагностики и аварийной защиты промышленного оборудования, варианты решения задач с использованием стационарных систем или переносных приборов.

Компания предлагает персональный подход к каждому заказчику и многообразие решений по каждому техническому заданию, исходя из реального положения вещей и финансовых возможностей заказчика. При этом мы используем как собственные, отечественные разработки, так и оборудование мировых лидеров.

Квалификация технических специалистов компании позволяет проводить монтаж, пуско-наладку, обучение, сопровождение в течение гарантийного срока, сервисное обслуживание приборов, приобретённых Заказчиком, а так же проводить сервисные работы по диагностике, анализу, техническому аудиту, лазерной центровке и балансировке промышленного оборудования.

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Наши сертификаты

Рекомендации наших клиентов

 
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
В настоящий момент система вибродиагностики хорошо справляется с возложенными на
неѐ обязанностями и позволяет своевременно выводить оборудование из эксплуатации для
проведения ремонтов, что уменьшило количество внеплановых остановов насосов во время
плавления титановых слитков.
 
ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»
ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» на протяжении многих лет сотрудничает с ООО
«Компания МС Диагностика» и рекомендует её как ответственного и надежного партнера,
своевременно и в установленные сроки осуществляющего продажу, установку и ввод в
эксплуатацию систем и приборов диагностики промышленного оборудования.
 
ПАО "РусГидро"
Оснащение гидроагрегатов Чиркейской ГЭС системой виброзащиты РТ2060 позволило получить постоянный контроль, обработку и хранения информации о вибросостоянии оборудования.

Стало возможным определение необходимых сроков вывода оборудования в ремонт и заблаговременное предупреждение о дефектах узлов агрегатов
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