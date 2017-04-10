ООО «Компания МС Диагностика» предлагает современный комплекс мониторинга, диагностики и аварийной защиты промышленного оборудования, варианты решения задач с использованием стационарных систем или переносных приборов.

Компания предлагает персональный подход к каждому заказчику и многообразие решений по каждому техническому заданию, исходя из реального положения вещей и финансовых возможностей заказчика. При этом мы используем как собственные, отечественные разработки, так и оборудование мировых лидеров.

Квалификация технических специалистов компании позволяет проводить монтаж, пуско-наладку, обучение, сопровождение в течение гарантийного срока, сервисное обслуживание приборов, приобретённых Заказчиком, а так же проводить сервисные работы по диагностике, анализу, техническому аудиту, лазерной центровке и балансировке промышленного оборудования.